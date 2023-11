Il gioco e gli arbitri: l'assillo del Barcellona

BARCELLONA - La quattordicesima giornata potrebbe finire con il Barcellona a -6 dal Girona e a -4 dal Real Madrid. Un distacco importante, ma non di certo irrecuperabile. Ed è per questo che il problema principale dei catalani non ha nulla a che vedere con la classifica, bensì con il gioco tutt'altro che esaltante che gli uomini di Xavi Hernández hanno fatto vedere anche ieri pomeriggio a Vallecas, dove il Rayo è riuscito a strappare un punto ai blaugrana: «Queste partite dobbiamo vincerle se vogliamo conquistare la Liga - l'amaro commento a fine gara del tecnico di Terrassa -. Se vogliamo portare a casa qualche titolo, la nostra mentalità dovrà cambiare. Il fatto di aver vinto l'anno scorso il campionato e la Supercoppa ci ha cambiato. Bisogna fare autocritica perché è in questi campi che si vince il campionato. Dobbiamo svegliarci e migliorare. Ed è per questo che capisco perfettamente le critiche. Detto questo, siamo ancora in tempo per ribaltare la situazione».