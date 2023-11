Il Real Madrid vince a Cadice: Ancelotti in testa alla Liga

Il Villarreal batte 3-1 l'Osasuna e ritrova la vittoria in Liga dopo due sconfitte. Protagonista assoluto Morales, autore di una tripletta, dalla parte opposta non è bastata la rete di Catena del momentaneo 2-1. La squadra di Pamplona rimane così ferma a 14 punti e viene scavalcata proprio dal 'Sottomarino giallo', che sale a 15. La Real Sociedad invece ha superato in casa il Siviglia: vantaggio grazie ad un autogol di Dmitrovic al 3' e raddoppio con Sadiq al 22'. Il Siviglia accorcia le distanze con En Nesry. A due minuti dalla fine ospiti in 9 per il doppio cartellino rosso a Ramos e Navas. La Real Sociedad sale a 25 punti, al quinto posto in classifica generale, mentre il Siviglia resta a 12 punti.