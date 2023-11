Granada, l'ex Juve Tognozzi pesca in Sudamerica: ecco chi è il nuovo tecnico

Lungimiranza, curiosità e tanta voglia di scoprire il talento: dalla Juventus al Granada , la filosofia di Tognozzi non è cambiata. L'ex capo dell' area scouting bianconera si è reso subito protagonista in Liga con una decisione forte, nel suo nuovo ruolo da direttore sportivo . Dopo l'esonero di Paco Lopez (un solo punto nelle ultime cinque giornate), la scelta in panchina è ricaduta sul 45enne uruguaiano Alexander Medina , che in passato ha guidato numerose squadre importanti del Sud America, ma per la prima volta allenerà in Europa.

Tognozzi punta su Medina, chi è il nuovo allenatore del Granada

Uruguaiano con cittadinanza italiana e nel suo calcio si sente: pragmatismo e tanto agonismo, nonostante vesta i panni del mister solo dal 2016. Non è un nome conosciuto, più di nicchia. Proprio come piace a Tognozzi: trovare il talento, anche in panchina, e valorizzarlo. Ora Medina avrà una grande chance all'esordio nel calcio Europeo. Il Granada è al penultimo posto in classifica e la prossima partita è una di quelle proibitive, contro il Real Madrid. La squadra non trova la vittoria dal 26 agosto contro il Maiorca e un cambio tecnico era inevitabile. Alla sua prima esperienza da allenatore in Uruguay ha portato il Nacional fino alla semifinale dei playoff per la vittoria del titolo, dopo il primo posto nel campionato di "Apertura" e il secondo nella "Clausura" e tenendo una media punti altissima, di 2.0 a partita. Dopo le avventure al Tallares, International e Velez, ora è pronto al grande salto. Modulo di riferimento? 4-2-3-1. Ma oltre alla tattica, per risvegliare la squadra servirà la sua garra, quella innata del sudamerica, che ora dovrà trasferire anche in Andalusia.