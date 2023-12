Girona, il cuore oltre il Valencia: trionfo nel finale, ora tocca al Real

GIRONA (Spagna) - Il sabato della 15ª giornata della Liga che si apre all'Estadio Municipal de Montilivi con il Girona che torna al successo e lo fa in maniera rocambolesca. Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao nell'ultima giornata i Gironistes battono in rimonta il Valencia per 2-1 con finale pazzesco. Hugo Duro porta avanti gli ospiti al 57' dopo che nel primo tempo era stato annullato l'1-0 per fuorigioco a Dovbyk. I padroni di casa però non si arrendono e a 7 minuti dal 90' ribaltano il match nel segno dell'asse Couto-Stuani: due assist del brasiliano per la doppietta dell'uruguaiano per le reti all'83' ed 88' che regalano il 2-1 al Girona! Il Valencia subisce il contraccolpo e rischia il 3-1 al 92' con la rete annullata dal Var a Savio. Vittoria che tiene il Girona in testa alla Liga (38 punti) con il Real Madrid 2° (35 punti) chiamato stasera, contro il Granada, a rispondere.