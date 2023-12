Joao Felix, gol dell'ex contro l'Atletico Madrid: il Barcellona torna terzo

Il Barcellona torna alla vittoria nel big match contro l'Atletico Madrid. I blaugrana si sono imposti di misura, con il risultato di 1-0, nella sfida valevola per la quindicesima giornata della Liga. Il gol decisivo è stato realizzato proprio da un ex della sfida: Joao Felix. Il talento portoghese al 28' ha sfruttato al meglio l'assist decisivo di Raphina portando la squadra di Xavi in vantaggio. Gli ospiti nel secondo tempo hanno provato in tutti i modi a rimettere il risultato in parità ma senza riuscirci. Il Barcelloa si porta così a 34 punti in classifica occupando il terzo posto, seppur con una partita giocata in più proprio rispetto ai Colchoneros di Simeone che rimangono fermi a 31.