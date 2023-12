Joao Felix, che settimana: a Barcellona è rinato, cosa è cambiato

"La più grande vendetta è la felicità: niente manda in bestia le persone più che vederti fare una fottuta bella risata". Questa frase è stata detta dallo scrittore statunitense Chuck Palahniuk, ma la risata è tutta di Joao Felix . E chissà cosa avranno pensato dalle parti di Madrid, sponda Atletico, dopo il gol firmato dal portoghese proprio nello scontro diretto dello Spotify Camp Nou . L'attaccante classe '99 in estate è passato in prestito ai blaugrana dopo alcune controversie con i Colchoneros visto il suo periodo di bassi più che alti sotto gli ordini di Simeone. Una situazione che non ha permesso all'eccletico Joao di essere davvero... 'Felix'. Nell'ultima settimana, chiusa con la vittoria importantissima contro l'Atletico, ha vissuto momenti felici e decisivi: dalla Champions - suo il gol del 2 a 1 contro il Porto per il primato nel girone - alla Liga fino alle stoccate di Griezmann, nel pre gara, e di Gimenz in campo.

Joao Felix, alla ricerca della felicità a Barcellona

"Alla ricerca della felicità". No, non è stato soltanto il titolo di film di Gabriele Muccino perché nella vita ognuno ricerca la propria felicità in ogni ambito per rendere al massimo in quel contesto. Se il protagonista della storia Will Smith l'ha riecercata per dare un insegnamento al figlio, Joao Felix l'ha fatto per dare delle rispote: alla critiche spesso ingiuste e alle parole anche degli ex compagni proprio all'Atletico. Lo stoccata di Antoine Griezmann è arrivata forte e chiara all'orecchio del classe '99: "Joao si è stancato di lavorare sodo sotto gli ordini di Simeone. O ti adatti o le cose non funzionano". La risposta è arrivata con altrettanto rumore perché a segnare il gol vittoria è stato proprio il portoghese. L'esultanza sfrenata a prendersi l'applauso dei suoi nuovi tifosi e, soprattutto, il bacio sullo stemma del Barcellona. Un amore sbocciato passo dopo passo e che ha fatto arrabbiare gli ex sostenitori biancorossi e non solo.

In campo, infatti, anche Gimenez si è scagliato contro Joao un "Vuoi combattere?" dopo uno scontro di gioco. Ad intervenire è stato capitan Koke per separare i due. Insomma non proprio uno dei migliori trattamenti. Dal campo al premio MVP della partita, Felix ha poi parlato a Movistar+: "Un sollievo soprattutto per quello che ho passato la scorsa estate e per tutto quello che ho passato. Solo le persone a me vicine sanno cosa ho passato. Sono molto grato ai miei compagni di squadra e al club, che mi hanno accolto" e sui suoi ex compagni: "Sì, certo, vado d'accordo con tutti. Sanno che non ho nulla contro di loro, ho un buon rapporto con quasi tutti". Da Madrid a Barcellona ora è tutto un altro Joao... più Felix.