Fenomeno Endrick, altro record: ora il Real Madrid può godere

I precedenti con Vinicius e Rodrygo non erano stati sufficienti a evitare che qualcuno sorridesse, maliziosamente, quando è stato reso noto che Florentino Pérez aveva deciso di investire 72 milioni di euro (35 di fisso, 25 di bonus e 12 di tasse) su una sconosciuta perla brasiliana con un nome più simile a quello di una rockstar che non di un calciatore: Endrick . E non era servito nemmeno il ricordo che il presidente galáctico avesse messo le mani su Neymar Junior prima che l'allora numero uno del Barcellona , Sandro Rosell , decidesse di giocare con i limiti consentiti dalla legge per soffiarglielo. Oggi, però, nessuno ha più dubbi sul fatto che il Real Madrid si sia assicurato un fenomeno destinato a superare e stabilire nuovi record. Il primo lo ha sfiorato, ieri, nella partita che ha regalato al Palmeiras il suo secondo Brasileirão consecutivo. La sua rete, infatti, non è servita soltanto al Verdão per pareggiare la gara contro il Cruzeiro, ma ha permesso all'ultimo campioncino venuto fuori dalle sempre feconde canteras brasiliane di superare Neymar al secondo posto della classifica dei calciatori minorenni ad aver segnato più gol in un solo campionato brasiliano: 11.

Endrick, davanti a lui Ronaldo

Davanti a lui un altro fenomeno, quello con la F maiuscola, Ronaldo Nazario da Lima che, da presidente del Raposa, si è goduto lo spettacolo comodamente seduto in tribuna. «La potenza che ha in quelle gambe non è normale», ha assicurato un impressionato Luka Modric. Luis Suárez, invece, lo avrebbe voluto vedere dall’anno prossimo con la maglia blaugrana: «Peccato che il Barcellona non sia riuscito a prenderlo. Il Brasile, il Real Madrid e il calcio in generale si sono assicurati una stella per molti anni». Non a caso, subito dopo il fischio finale nello stadio tirato su dalle rovine del Palestra Italia, il club merengue ha manifestato il proprio orgoglio: «Congratulazioni, Endrick, per il tuo secondo Brasileirão consecutivo. Siamo orgogliosi di te». E lo saranno ancora di più dal prossimo 21 luglio, quando il loro nuovo campioncino compirà i 18 anni e potrà unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra.