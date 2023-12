Dramma in Granada-Athletic Bilbao, tifoso muore allo stadio: gara sospesa

GRANADA (Spagna) - Liga e tutto il calcio spagnolo sotto shock per la morte sugli spalti di un tifoso durante la gara fra Granada e Athletic Bilbao. La partita è stata sospesa dopo 17 minuti , con i baschi avanti grazie alla rete di Inaki Williams al 6', quando Unai Simon, portiere ospite, ha richiamato l'attenzione dell'assistente di linea: caos sulle tribune dietro le panchine e pronto intervento degli staff medici delle due squadre per soccorrere un tifoso colto da arresto cardiorespiratorio.

Interrotta Granada-Athletic Bilbao: la decisione

La gara è rimasta sospesa per una ventina di minuti, poi i calciatori sono rientrati negli spogliatoi in attesa di sapere se e quando si sarebbe ripreso a giocare. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare: è stata la stessa Liga a dare notizia della morte del tifoso e della sospensione definitiva del match. Non è da escludere che la gara venga completata, ripartendo dal 18', già domani alle 19.