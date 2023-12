Girona infinito, poker al Barcellona: vetta riconquistata, Real secondo

Il Girona non ha nessuna intenzione di lasciare la vetta della Liga . Nel big match di giornata la squadra di Sanchez Munoz si è imposta anche contro il Barcellona con il risultato di 3-2. Ad aprire la gara ci ha pensato Dovbyk al 12' prima del gol del pari firmato dal solito Lewandowski . Prima della chiusura del primo tempo, però, ecco che Gutierrez trova il nuovo vantaggio per la squadra rivelazione del campionato spagnolo. La seconda frazione di gara resta equilibrata ma all'80' Valery realizza il 3-1. Nei minuti di recupero la squadra di Xavi la riapre con Gundogan ma non basta: al 95' ecco il definitivo 4-2 firmato Stuani . Il Girona supera così nuovamente il Real Madrid , mentre i catalani ora sono a -7 dal primo posto.

Liga, le altre partite

Nel pomeriggio è sceso in campo anche l'Atletico Madrid che si è imposto in casa contro l'Almeria con il risultato finale di 2-1: a risolvere la sfida ci hanno pensato l'ex Juventus Morata e Correa nel primo tempo. Inutile la rete di Baptistao nella seconda frazione di gara. Pari tra Cadice ed Osasuna con il punteggio di 1-1: per i padroni di casa Marti ha aperto le marcature prima della rete del pareggio firmata da Budimir al 70'. Il match tra Granada ed Athletic Bilbao è stato interrotto per la tragica morte di un tifoso sugli spalti.