I segreti del Girona: il cervello è Michel e il presidente CdA è...Guardiola

Continuare a parlare di sorpresa non ha più senso. In realtà, sarebbe stato sufficiente tutto quello che il Girona aveva fatto prima di presentarsi, domenica sera, all'Olimpico di Barcellona: 38 punti in 15 giornate, conquistati alla maniera delle grandi, ossia andando a imporre il proprio gioco e la propria filosofia in giro per i campi del campionato di Liga. I primi a non accontentarsi, però, sono stati proprio i ragazzi di Michel, arrivati nella capitale catalana con l'obiettivo di rendere più lungo e bello il proprio sogno. Per farlo, tuttavia, avrebbero dovuto battere una squadra che, nelle ultime due uscite, aveva dimostrato di aver ritrovato le sensazioni dei tempi migliori (almeno con Xavi Hernández in panchina), battendo il Porto e conquistando, così, il primo posto del proprio girone di Champions League e superando, sia nel gioco che nel risultato, l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone.