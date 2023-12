Barcellona ancora senza vittoria: non basta Joao Felix. Atletico ko a Bilbao

Il Barcellona non riesce a tornare al successo in Liga dopo il brutto ko interno rimediato contro il Girona. I blaugrana di Xavi sono scesi in campo nella difficile trasferta contro il Valencia, che si è conclusa con il risultato finale di 1-1. Gli ospiti hanno dominato la sfida dal punto di vista delle occasioni create e hanno sbloccato il risultato grazie alla rete di Joao Felix al 55' su assist di Raphinha. Il vantaggio del Barcellona dura solo un quarto d'ora: al 70' è Guillamon a siglare il gol del definitivo 1-1. Il pareggio consente comunque ai blaugrana di posizionarsi al terzo posto in classifica, mentre il Valencia torna decimo a pari punti con il Vallecano.