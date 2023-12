Il Girona non si ferma: 3-0 all'Alaves, il Real di Ancelotti torna a -2

Girona-Alaves, il match

È un match a senso unico quello che va in scena all'Estadio Municipal de Montilivi, con il Deportivo Alaves, tredicesimo in classifica a quota 16 punti, 3 in più del Celta Vigo terz'ultimo, costretto a recitare il ruolo della vittima sacrificale. È di Dovbyk il primo squillo della partita dopo pochi minuti, con il 26enne ucraino che porta in vantaggio il Girona giò al 23' con un preciso colpo di testa. Il destro all'angolino di Portu a tre minuti dall'intervallo, poi, mette ancor più in discesa l'incontro, chiuso definitivamente ancora da Dovbyk che, al 13' della ripresa, cala il tris sul calcio di rigore procurato da Couto, già autore dell'assist del 2-0.