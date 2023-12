Atletico raggiunto al 93'. Siviglia, buona la 1ª per Sanchez Flores

Torna a vincere il Valencia, che in apertura della 18esima giornata di Liga passa per 1-0 sul campo del Rayo Vallecano: la decide un gol di Sergi Canos al 16' del secondo tempo. Nel finale ospiti in dieci per il rosso a Correia. Vince in trasferta anche il Siviglia, che trionfa 3-0 in casa del Granada con le reti di Pedrosa, Ocampos e Ramos. Buona la prima per Enrique Sánchez Flores.