Laporta: "Messi merita il tributo dei tifosi del Barcellona"

Lionel Messi potrebbe tornare a Barcellona . Non si tratta dell'ennesima notizia di mercato ma di un match dedicato alla Pulce per salutare il pubblico blaugrana nel 2024. Il Camp Nou è stata la sua casa per oltre 20 anni, pertanto i vertici del club catalano starebbero valutando la possibilità di organizzare "la partita tributo più bella di sempre".

Sull'argomento è intervenuto anche il numero uno del Barça, Joan Laporta, che intervistato da EFE ha commentato: "Siamo disponibili a fare ciò che vuole il calciatore. Leo Messi merita di essere onorato qui a Barcellona". Il presidente dei catanalni, poi, è sembrato piuttosto scettico circa la possibilità di rivedere Messi per una partita con la maglia del Barcellona, in prestito dall'Inter Miami: "So che ci sono diversi rumors a proposito ma credo che il tutto non sia autorizzabile dalla Fifa". Il popolo azulgrana non vede l'ora di riabbracciare il proprio idolo.