Il Barcellona torna a far festa: tre punti all’ultimo respiro con l’Almeria

Nella 18esima giornata della Liga spagnola, il Barcellona batte di misura l'Almeria ultima in classifica, faticando molto nonostante sulla carta doveva essere una gara abbordabile. Blaugrana in vantaggio al 33° minuto grazie a Rapinha, raggiunti nel finale di primo tempo da Leo Baptistao che firma il pari. Nella ripresa i ragazzi di Xavi mettono di nuovo la testa avanti grazie alla firma di Sergi Roberto ma al 71° arriva di nuovo il pareggio di Gonzalez. Al 83° il Barcellona trova la definitiva vittoria ancora grazie alla rete di Sergi Roberto, abile a sfruttare l'assist di Lewandowski. In classifica, i blaugrana restano al terzo posto ma si avvicinano al Real Madrid, portandosi momentaneamente a sole quattro lunghezze. L'Almeria resta fanalino di coda a soli cinque punti.