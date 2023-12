Ancelotti con le mani sulla testa: gaffe e imbarazzo in conferenza

Il Real Madrid domani affronterà l'Alaves in Liga e, come di consueto, Carlo Ancelotti ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il tecnico italiano ha toccato diversi temi, tra cui l'emergenza in difesa dopo il brutto infortunio rimediato da Alaba nell'ultimo match. Facendo riferimento al possibile utilizzo di Tchouaméni al centro della difesa, Ancelotti si è reso protagonista di una divertente gaffe confondendo il nome del centrocampista con quello del suo connazionale Camavinga. Il tecnico ha infatti detto "Tchouaméninga" prima di mettersi le mani in testa per la gaffe e continuare: "A Tchouameni non piace giocare come difensore centrale come a Camavinga non piace giocare come difensore laterale".