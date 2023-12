Pezzella risponde a Dovbyk: 1-1 tra Betis e Girona. Occasione Real

Al Girona non basta un calcio di rigore del solito Dovbyk, all'undicesimo centro in campionato - miglior marcatore della sua squadra -, per piegare il Betis Siviglia. La formazione di Michel passa avanti al 39' dal dischetto ma quando la vittoria sembrava a un passo ecco che arriva la beffa: a 2 minuti dalla fine, infatti, è l'ex Fiorentina German Pezzella a riportare il match sul risultato di parità. Dodicesimo risultato utile consecutivo, decimo in Liga, per la capolista che ora però si trova a soli tre punti di vantaggio dal Real Madrid, impegnato in serata in casa dell'Alaves. I biancoverdi di Manuel Pellegrini, invece, portano a 13 la striscia di gare senza sconfitte (quattro vittorie e nove pareggi) e per la quarta volta di fila si dividono la posta con gli avversari.