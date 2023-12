"Xavi, furia Barcellona: pugni, calci e... maiali nello spogliatoio"

La Liga ha chiuso il suo 2023 con l'ultima giornata infrasettimanale prima di tornare in campo il 4 gennaio. Nell'ultimo turno il Barcellona ha superato l' Almeria , ma con qualche polemica da parte dei tifosi dopo il primo tempo. Alcuni quotidiani spagnoli, tra cui As e anche il Mundo Deportivo, hanno svelato un retroscena riguardo quanto è successo nell'intervallo di quella partita con Xavi furibondo e come non si è mai visto in questi suoi mesi sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico ha puntato il dito soprattutto su Robert Lewandowski.

Xavi, rabbia Barcellona: il retroscena

Nella prima frazione della gara contro l'Almeria il Barcellona di Xavi non è sceso in campo come ha chiesto il tecnico. Nonostante il risultato di 1 a 1, al doppio fischio dell'arbitro negli spogliatoi dei blaugrana si è scatenato il putiferio con l'allenatore spagnolo adirato con i suoi ragazzi. L'ex centrocampista ha iniziato a prendere a calci e pugni ogni cosa sul cammino e poi ha preso la lavagna gridando: "Non può essere! Non può essere!". Ha accusato la squadra di essere andata in campo senza anima e senza ambizione: "Voglio che corriate come maiali". Poi lo sguardo è arrivato a Lewandowski, forse uno dei giocatori più colpiti dalle critiche, al quale Xavi si è rivolto così: "Vediamo se cominci subito a correre!". Al rientro in campo poi la squadra è andata in campo trovando, a fatica, la vittoria per 3 a 2.