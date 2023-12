L’Atletico batte il Siviglia, Llorente gol: Simeone aggancia il Barcellona

MADRID (Spagna) - Al Metropolitano di Madrid si recupera la 4ª giornata de La Liga con l'Atletico di Simeone che batte il Siviglia per 1-0 ed aggancia il Barcellona al 3° posto in classifica a quota 38 punti. Match che si sblocca ad inizio ripresa (47'), lancio perfetto di Koke per Llorente che entra in area dalla destra, mette in mezzo, il pallone gli ritorna sui piedi (per via dell'anticipo del difensore sull'inserimento di Morata) e di piattone destro batte il portiere. Padroni di casa che giocano gli ultimi 19 minuti in inferiorità numerica per via del rosso diretto (dopo revisione al var) a all'appena entrato (66') Soyuncu ma resistono portando a casa i 3 punti.