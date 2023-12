"Ancelotti, Real Madrid o Brasile? A gennaio la fumata bianca, è deciso"

Da mesi in Spagna si continua a parlare del futuro di Carlo Ancelotti . L'ex tecnico di Milan e Chelsea sta rendendo proficua questa sua seconda esperienza al Real Madrid , nella quale fino ad ora ha vinto una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Praticamente, tutto quello che si poteva vincere. E le cose anche quest'anno sembrano andare per il verso giusto, con i blancos primi in campionato (al pari del sorprendente Girona) e agli ottavi di Champions vincendo tutte le gare del girone.

Real Madrid-Brasile, questione Ancelotti

Dopo settimane e settimane in cui si è parlato della possibilità che 'Carletto' a fine stagione andasse ad allenare il Brasile, le cose sembrano andare invece in un'altra direzione. Secondo quanto riportato da As, infatti, non solo il tecnico non avrebbe un accordo con i pentacampioni, ma anzi sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il Real Madrid. D'altronde qualche tempo fa, a domanda precisa, lo stesso Ancelotti aveva dichiarato: "Se il club dovesse offrirmi il rinnovo, continuerò ad allenare qui la prossima stagione". Il Brasile, con Fernando Diniz (tecnico ad interim e allenatore del Fluminense) sta collezionando risultati deludenti. Ma Ancelotti, per il quotidiano spagnolo, avrebbe parlato con suo figio Davide (suo collaboratore più diretto nello staff tecnico delle merengues) e sua moglie, facendo intuire che a Madrid si stia trovando bene e che firmerebbe il rinnovo di contratto senza esitazioni. E a tal proposito...