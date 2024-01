Valencia, tris al Villarreal. Real Sociedad, solo un pari con l'Alaves

Il Valencia supera in casa il Villarreal grazie ai gol di Jaremcuk in apertura e ai due rigori trasformati da Pepelu al 27’ e al 57’. Una vittoria che vale la nona posizione in classifica a quota 26 punti. Per la squadra allenata da Toral , andata a segno al 73' con Moreno , arriva invece il ko dopo la vittoria casalinga contro il Celta Vigo .

Liga, le altre partite

Ko interno per il Getafe, che in apertura della 19° giornata chiude sotto di due reti contro il Rayo Vallecano. I padroni di casa abbandonano inoltre il campo in 9 dopo le espulsioni di Latasa (40’) e Greenwood (50’). Cartellino rosso anche per Damián, punito per le proteste rivolte all’arbitro al momento della sostituzione. Trascinati dalla doppietta di Camello, gli uomini di Francisco Rodríguez ritrovano così l’appuntamento con la vittoria dopo 8 giornate, salendo a quota 23 punti in classifica.

Altro cartellino rosso nel secondo anticipo disputato da Real Sociedad e Alavés. I vincitori del Girone D di Champions perdono il portiere Remiro al 36’ e vanno svantaggio nella ripresa a seguito del rigore trasformato da Rioja. I baschi riescono però ad evitare la sconfitta trovando il gol al 96’ con Zubimendi che vale il terzo pareggio consecutivo.