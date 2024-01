Xavi: "Haaland o Mbappé? Non ce li possiamo permettere”. Su Vitor Roque...

"Haaland o Mbappé? In questo momento non possiamo permetterci certi giocatori" - così Xavi in conferenza stampa ha fatto luce sulla situazione economica che sta vivendo il Barcellona. Il tecnico blaugrana ha presentato la sfida contro il Las Palmas tra le rivelazioni in Liga. In casa non perdono dalla gara del 22 ottobre contro il Rayo Vallecano e i catalani saranno chiamati ad un match di livello per cercare di strappare via una vittoria. Real Madrid e Girona (impegnato con l'Atletico Madrid) stanno volando e Lewandowski e compagni non possono perdere altri punti per strada.