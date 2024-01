Rudiger decide Real Madrid-Maiorca: Ancelotti mette pressione al Girona

Terza vittoria consecutiva per il Real Madrid che batte il Mallorca al Bernabeu con la rete realizzata da Rüdiger al 78’. I Blancos salgono così a quota 48 punti e allungano momentaneamente sul Girona, impegnato nell’altro match clou valevole per la 19° giornata contro l’Atletico Madrid.

La Liga, le altre partite

Successo interno del Granada che si impone per 2 a 0 nello scontro diretto con il Cadice, altro avversario impegnato nella lotta salvezza. Gli andalusi si portano così a 11 punti grazie ai gol di Uzuni (22’) e Martinez (70’). Il Cadice lascia il campo in nove in 9 a seguito dell’espulsione di Sobrino al minuto 59.

Allunga anche il Celta Vigo, che nel match casalingo contro il Betis rimonta il vantaggio ospite firmato Ruibal grazie al rigore trasformato al 16’ da Aspas e chiude i conti al 96' con Swedberg. Con la complicità della sconfitta del Cadice dunque, gli uomini di Benitez si portano a punto dalla zona salvezza.