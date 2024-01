Morata, destino amaro: tripletta e sconfitta. A Vieri andò anche peggio...

GIRONA (SPAGNA) - Altalena di emozioni all'Estadio Municipal de Montilivi tra Girona e Atletico Madrid . Dopo 102 minuti incredibili, ad aggiudicarsi il match sono i padroni di casa con un roboante 4-3 . Ai Colchoneros non basta la tripletta dell'ex Juve Alvaro Morata , che si è visto anche annullare una rete dal Var per posizione di fuorigioco nel recupero della prima frazione di gioco.

L'attaccante spagnolo al quarto d'ora pareggia il momentaneo vantaggio dei padroni di casa in apertura di Valery, poi, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, prima accorcia le distanze e poi firma il 3-3. Quando la gara sembra ormai destinata a un pirotecnico pareggio, ecco che ci pensa Martin a far impazzire il pubblico di casa. La formazione di Michel risponde così al Real Madrid e aggancia nuovamente in vetta i Blancos di Carlo Ancelotti portandosi a +10 proprio dal Cholo Simeone. Per Morata, la magra soddisfazione di condividere questa statistica con un goleador leggendario ex Juve...