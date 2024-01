Rimonta Barcellona all'ultimo respiro: decide Gundogan dal dischetto

Nel posticipo serale che chiude la 19esima giornata della Liga spagnola, il Barcellona passa in casa del Las Palmas ma lo fa soffrendo. Padroni di casa in vantaggio dopo dodici minuti grazie alla firma dell'ex blaugrana El Haddadi che sfrutta al meglio l'assist di Ramirez. Nella ripresa arriva il pari della squadra di Xavi grazie a Ferran Torres ma nel finale arriva la svolta: fallo di Sinkgraven che si becca il cartellino rosso, provocando il rigore decisivo per il Barcellona firmato da Gundogan. In classifica i blaugrana salgono in solitaria al terzo posto a quota 41 punti mentre il Las Palmas resta decimo a quota 25.