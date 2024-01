Xavi stupito in conferenza stampa: "Mi sembra assurdo, non ti pare?"

Xavi si è arrabbiato per una domanda di Helena Condis , giornalista di Cadena COPE, nella conferenza stampa dopo la partita di Liga che il Barcellona ha vinto 2-1 al 93' in trasferta sul campo del Las Palmas grazie a un calcio di rigore. Condis ha chiesto quali sarebbero state le conseguenze di una eventuale sconfitte a Las Palmas, Xavi ha risposto sorridendo ironicamente: "Se fossimo a 10 punti, il campionato sarebbe più difficile, certo. Ma si fanno sempre supposizioni in modo negativo. Mi fa ridere. Non si fanno queste supposizioni con altri allenatori".

Xavi: "Rispetto per il Barcellona"

"Pensi che siamo molto pessimisti?" ha replicato Helena Condis. Xavi ha rincarato la dose: "Se abbiamo vinto perché dovrei presupporre cosa sarebbe accaduto se avremmo perso. Quello che dici non si è verificato. La tua domanda ci sta se è fatta prima della partita, ma non puoi chiedermi di rispondere su quello che poteva succedere e non è successso. Perché parlarne? Mi sembra assurdo. Non credi? È estremamente assurdo. Siamo i campioni in carica, il Barcellona è campione in carica e bisogna avere rispetto".