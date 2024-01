Sergio Ramos perde la testa in diretta tv, il motivo: "Una mancanza di rispetto"

Sergio Ramos ha perso la pazienza al termine di Siviglia-Atlethic Bilbao 0-2. Il difensore ha interrotto la sua intervista in direttta tv su DAZN scagliandosi verbalmente contro un tifoso alle spalle della telecamera: “Abbi un po' di rispetto, stiamo parlando. Abbi un po' di rispetto per le persone e per il Siviglia. Rispetta la gente, stiamo parlando! Rspetta la gente e stai zitto adesso!" ha detto Ramos portandosi il dito all'altezza del naso per intimare il silenzio.