Guler, il Real e la rivelazione su Ancelotti: "Per me ha fatto questo..."

Arda Guler è stato senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati nel mercato estivo. Il classe 2005 turco è stato conteso da diversi club prima di accettare le avances del Real Madrid. Un trasferimento immediato per la giovane stellina che ha poi dovuto fare i conti con un paio di infortuni importanti prima di trovare l'esordio con i blancos. Un periodo difficile, anche psicologicamente, perché la voglia di dimostrare è sempre stata tanta ma non ha mai avuto la possibilità di poterlo fare. Prima il ko al ginocchio e poi il guaio muscolare, quasi come una sorte di maledizione. Dal suo recupero, però, ha fatto intravedere giocate da campione in allenamento, tanto da far strabuzzare gli occhi anche ai compagni ben più affermati come Modric e Kroos. Il ragazzo si è inserito al meglio e a stargli vicino è stato soprattutto Carlo Ancelotti...