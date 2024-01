Athletic Bilbao, battuta anche la Real Sociedad. Il Betis torna a vincere

Las Palmas e Betis tornano a vincere

Dopo due sconfitte consecutive torna al successo il Las Palmas battendo nettamente per 3-0 in casa il Villarreal (al 4° ko nelle ultime 5 partite) grazie alla doppietta di Kirian Rodriguez (8' e 63') oltre alla rete di Herzog. Nella zona bassa della classifica il Maiorca pareggia 1-1 contro il Celta Vigo mentre il Betis torna a gioire dopo 4 pareggi consecutivi ed una sconfitta battendo per 1-0 il Granada pernultimo grazie al gol di Isco al 76'. Betis anche aiutato dal var che all'82' annulla per fuorigioco la rete del pareggio di Arezo, per gli Heliopolitans un successo doppiamente pesante che li porta ad una sola lunghezza dal 6° post della Real Sociedad.