Il Girona rallenta: solo un pari contro l'Almeria ultima in classifica

Il Girona rallenta in Liga . La squadra rivelazione del campionato spagnolo, che nell'ultimo turno si è imposta con il risultato di 4-3 contro l' Atletico Madrid , è stata fermata in trasferta dall' Almeria , attualmente ultima in classifica. La sfida tra i catalani Munoz e i padroni di casa si è conclusa sullo 0-0, con i padroni di casa che hanno messo in seria difficoltà gli avversari fino all'ultimo minuto. I catalani si portano così a +1 sul Real Madrid di Ancelotti che ha una partita in meno e che questa sera sarà impegnato nella finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona .

Almeria-Girona, la partita

Nel primo tempo, sorprendentemente, è l'Almeria a fare la partita. I padroni di casa creano numerose palle gol mentre gli ospiti risultano in difficoltà, chiudendo la prima frazione di gioco sullo 0-0. Nelle fasi iniziali del secondo tempo la situazione non cambia, con gli ultimi in classifica che creano altre occasioni nitide mentre il Girona fatica a trovare idee per impensierire la retroguardia avversaria. All'80' i catalani restano anche in 10 per il cartellino rosso rimediato da Garcia, costretto ad atterrare Melero pronto a concludere in porta dopo un contropiede perfetto. Nelle fasi finali del match l'Almeria sfiora il gol del vantaggio con Ramazani e non solo ma il risultato resta in parità.

Cádiz-Valencia: segui la diretta su Tuttosport