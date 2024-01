Chiamatelo Totti Vinicius: "quattro e zitti" al Barcellona come con la Juve...

Il 7 del Real Madrid sulle spalle, personalità e giocate da campione, oltre a una tripletta nel Clasico contro il Barcellona. Così di primo impatto potrebbe anche sembrare l'identikit di Cristiano Ronaldo e invece è quella di Vinicius Jr . L'attaccante brasiliano ha vissuto la sua serata 'galattica' in una partita contro i rivali storici . Un vero e proprio uragano che in un solo tempo ha spazzato via le certezze dei blaugrana, indirizzando la partita a favore dei blancos.

Tre gol in 39' nello stadio dell'Al Nassr, quella che è la casa del portoghese ex Real, e con la sua esultanza quasi come un tributo dovuto. La gara è terminata poi con il risultato di 4 a 1 e lo stesso brasiliano l'ha ricordato alla panchina blaugrana in un momento di tensione in campo. Il gesto del quattro con le dita che ha ricordato quello di Totti all'Olimpico contro la Juventus...