Real Sociedad, basta Mendez: vittoria in trasferta contro il Celta Vigo

Il sabato sera in Liga si è chiuso con il successo esterno della Real Sociedad in casa del Celta Vigo. Gli ospiti, ex avversari dell'Inter in Champions League, hanno sbloccato la sfida dopo appena 11' grazie alla rete di Mendez su assist decisivo di Turrientes. Per tutta la durata del match la squadra allenata da Alguacil ha amministrato il vantaggio senza nessun tipo di problema e ha ottenuto tre punti importanti che la portano al sesto posto in classifica, in zona Conference League.