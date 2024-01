Cubarsí, la nuova gemma del Barcellona: il classe 2007 e l'investitura di Xavi

A Barcellona guardano al futuro. Con Xavi in panchina in queste stagioni alcuni giovani hanno trovato spazio con la prima squadra e l'ultimo in ordine di tempo è stato Pau Cubarsí. Contro il Betis, gara vinta per 4 a 2 dai blaugrana, il tecnico gli ha dato una maglia da titolare, complici le diverse assenze per infortunio in difesa, la prima in assoluto dopo l'esordio in Copa del Rey (con assist contro l'Unionistas di Salamanca). Una partita importante per lui dove è stato pressoché perfetto in fase difensiva, senza sbavature e a confermarlo sono i numeri: 69 interventi riusciti (quarto tra i suoi compagni) e soprattutto il 93,5% di precisione nei passaggi. Una serata speciale per il classe 2007, sì proprio come Lamine Yamal (titolare anche lui nella vittoria esterna in Liga), perché oggi è anche il suo compleanno: 17 anni appena compiuti e la prima notte da grande.