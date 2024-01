Un Totti a Madrid, ma non è Francesco e non è il Real...sorpresa al Rayo

La Spagna ha finalmente il suo Totti. Sono trascorsi 19 anni da quando l'ex capitano giallorosso disse no al Real Madrid per candidarsi a diventare la leggenda del club giallorosso. La capitale spagnola può però accogliere suo figlio Cristian - classe 2005 - che ha lasciato la primavera del Frosinone per approdare nell'altro club madrileno dopo i blancos di Ancelotti e i colchoneros di Simeone: il Rayo Vallecano (attualmente 13° in Liga).