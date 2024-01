Depay regala la semifinale di Coppa del Re all'Atletico Madrid: Siviglia ko

Atletico-Siviglia, la cronaca

Prima frazione di gioco contratta al Wanda Metropolitano dove l'Atletico Madrid non riesce a bucare la fase difensiva del Siviglia. L'occasione più ghiotta per gli uomini di Simeone capita sui piedi di Griezmann che al 26° minuto sbaglia un calcio di rigore sparando la palla in curva dopo essere scivolato. Nella ripresa la musica non cambia: stesso copione con i Colchoneros che hanno sempre il pallino del gioco ma faticano a trovare la via del gol. Al 66° Simeone cambia la coppia d'attacco: dentro Depay-Correa, fuori Morata-Griezmann. Passano poco più di dieci minuti e il cambio del Cholo stravolge la partita: assist di Correa per Depay che deve solo appoggiare comodamente in porta la palla del vantaggio madrileno. L'ultimo colpo di scena della serata arriva però al 97° quando l'arbitro Manzano fischia il rigore al Siviglia per fallo di Barrios per poi essere richiamato al Var: il fischietto spagnolo torna sui suoi passi e annulla la decisione presa precedentemente per poi chiudere la gara col triplice fischio finale. Venerdì alle 13 il sorteggio delle semifinali,