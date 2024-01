New Deal Barcellona: Lamine Yamal conta più di Lewandowski

BARCELLONA - Xavi Hernández l'ha definita "legge di vita": «Alcuni entrano, altri escono. È un processo naturale, è la vita. Detto questo, i veterani continueranno a essere importanti, ma non abbiamo più titolari e panchinari, perché abbiamo bisogno di tutti». Non dev'essere semplice essere l'allenatore chiamato a far capire a un crack come Robert Lewandowski che si sta avviando sul viale del tramonto. Ed è per questa ragione che il tecnico blaugrana non si è fatto cogliere alla sprovvista quando gli è stato fatto notare che dall'inizio dell'anno ha richiamato tre volte in panchina il fenomeno polacco e che lo ha fatto sempre sul risultato di parità per provare a vincere la partita. L'ultima volta, mercoledì sera a San Mamés , quando ha pensato che inserendo João Félix la sua squadra avrebbe avuto più possibilità di battere l' Athletic Club nei quarti di Copa del Rey . E questo nonostante in campo ci fosse anche un giovanotto sedicenne che, però, sino a quel momento era stato il migliore di tutti, autore anche di un gol alla Messi , con un tiro a giro da fuori area.

Yamal e non solo: Fort, Cubarsí, Lopez e Guiu per il futuro

Nonostante abbia lasciato La Catedral in lacrime, per aver fallito un’occasione d’oro che a, quattro minuti dal novantesimo, avrebbe spostato l’inerzia dell’eliminatoria dal lato blaugrana, Lamine Yamal ha davvero ben poco da rimproverarsi. È stato lo stesso Xavi a sottolinearlo: «Era molto giù per l’errore, ma la verità è che l’occasione se la costruisce da solo». La buona notizia per i tifosi culé è che il sedicenne campioncino venuto fuori dalla Masia non è solo. Assieme a lui, infatti, c’è tutta una leva di canteranos terribili pronti a fare il grande salto. Per restare alla gara di Bilbao, basti pensare alle ottime prestazioni di Hector Fort e Pau Cubarsí. E se il terzino ha confermato di saperci fare su entrambe le fasce, il centrale sta avendo un impatto devastante: nei due incontri che ha giocato - per giunta su campi tutt’altro che semplici come il Villamarín e San Mamés - Cubarsí non ha perso nemmeno un pallone. E quello che rende questo dato ancora più sensazionale è che ci troviamo di fronte a un difensore classe 2007 che non si limita a chiudere, ma che il meglio di sé lo dà in fase di impostazione. E non bisogna dimenticare i vari Fermin López e Marc Guiu, destinati ad avere sempre più peso nelle scelte di Xavi: «Può essere l’inizio di qualcosa d’importante. Il Barça ha un grande futuro, a prescindere da se in panchina ci sarò io o no», l’agrodolce speranza del discusso tecnico catalano.