Barcellona, clamoroso dalla Spagna: "Xavi a rischio, occhi su Thiago Motta"

Dalla Spagna arrivano notizie poco confortanti sul futuro di Xavi al Barcellona. Dopo la vittoria della Liga della passata stagone, in quella attuale le cose non stanno andando per il verso giusto. I blaugrana sono usciti dalla Copa del Rey (sconfitti 4 a 2 contro l'Athletic Bilbao) e hanno perso la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid in finale (4 a 1). In campionato la formazione catalana è attardata di otto punti rispetto alla capolista e anche in Champions League non è considerata, al momento, una delle favorite per la vittoria finale. L'unico aspetto positivo è la capacità di lanciare diversi talenti della Masia come Lamine Yamal e Cubarsì, entrambi classe 2007. Ma su Cadena Ser hanno parlato chiaro e fatto una lista di nomi per la panchina.