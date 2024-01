Xavi dopo Klopp, le panchine crollano: “Vado via dal Barcellona”

BARCELLONA (Spagna) - Serata dalle forti emozioni per il Barcellona che perde in maniera rocambolesca in casa contro il Villarreal per 5-3 e poi il clamoroso annuncio di Xavi. Infatti la leggenda ed allenatore dei blaugrana ha comunicato che lascerà la guida tecnica del club catalano a fine stagione: "Ne ho già parlato con Laporta, ho detto alla società che alla squadra serve una scossa, un cambio. Penso che col mio addio sia il club che i giocatori saranno più tranquilli, è una decisione di buon senso. Detto ciò, è scontato che darò tutto me stesso nei prossimi 4 mesi". Xavi era stato nominato allenatore del Barça nel dicembre del 2021 vince la Liga nella passata stegione e anche la Supercoppa.