Joselu riporta in vetta Ancelotti: il Real Madrid batte il Getafe

MADRID (Spagna) - Missione compiuta per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel recupero del 20° turno della Liga spagnola, i blancos si sono imposti 2-0 sul campo del Getafe grazie alla doppietta di Joselu (al 14' e al 56') e si portano in testa alla classifica, scavalcando il Girona (55) e portandosi a quota 57 punti. Resta a 29 il Getafe.

Liga, la classifica

Getafe-Real Madrid, la partita

Gara da vincere per il Real che scende in campo determinato a riprendersi il primato in campionato. Dopo un quarto d'ora arriva il vantaggio: cross di Lucas Vasquez per la testa di Joselu che apre le marcature. Trovato il vantaggio il Madrid controlla il ritmo della gara per poi andare a colpire, ancora con Joselu, ad inizio ripresa. Questa volta l'attaccante spagnolo controlla un pallone servito da Vinicius e batte a rete per il 2-0 definitivo.