Bufera Bellingham: insulto pesante a Greenwood? Il Getafe chiede un'inchiesta

Greenwood, le accuse di stupro e aggressione e l'addio allo United

Greenwood è arrivato al Getafe la scorsa estate dal Manchester United. Non aveva giocato nei mesi precedenti al suo trasferimento poiché coinvolto in un caso di presunto stupro e aggressione ai danni della sua compagna Harriet Robson, che pubblicò sulle sue storie Instagram pubblicò immagini per dimostrare di aver subito lesioni fisiche dal calciatore. Greenwood è stato arrestato e allontanato dal suo club mentre il caso veniva risolto. Alla fine le accuse sono cadute, ma lo United ha ritenuto inadeguata la condotta del giocatore ed è stata perfezionata la sua cessione la scorsa estate.

Come il Getafe potrebbe tutelare Greenwood

Greenwood è ripartito dal Getafe, che potrebbe intervenire anche nel caso in cui non si attivasse la Lega. In tal caso sarebbe necessario fare ricorso al "Comitato della concorrenza" con le immagini che stanno circolando in rete e accusare Bellingham di essersi rivolto a Greenwood definendolo "rapist". Ovvero, stupratore in spangolo. Il Real Madrid ha vinto 2-0, ma la cronaca sportiva passa in secondo piano in attesa che venga fatta chiarezza sui fatti.