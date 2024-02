Ancelotti, dura replica a Xavi: "Non mi posso abbassare a questo livello"

Partita, rivincita e ora anche la bella: Real Madrid e Atletico sono pronte ad affrontarsi per la terza volta in pochi giorni. Dopo la Supercoppa e la Copa del Rey, Ancelotti e Simeone si giocheranno i tre punti in Liga. Il derby di Madrid. L'allenatore dei Blancos ha presentato il derby in conferenza stampa, replicando anche alle dure accuse di Xavi.

Real Madrid-Atletico, la conferenza di Ancelotti

L'allenatore del Real Madrid ha replicato subito alle accuse di Xavi sul "campionato alterato" per gli errori arbitrali contro l'Almeria: "Sono un professionista e come tale non voglio abbassarmi a questo livello. Per rispetto del calcio spagnolo". Ancelotti ha presentato il derby: "È un'altra partita importante, la terza volta che ci affrontiamo in poco tempo. Sono sempre stati competitivi e spettacolari. Sarà bello tornare al Bernabéu". Sulla condizione fisica di Rudiger: "È migliorato molto. Valuteremo e prenderemo una decisione nelle prossime ora. Ha preso un colpo, ma non è così grave".

Sui possibili sostituti: "Oltre Mendy e Carvajal, la terza opzione sarebbe Camavinga, che non lo ha mai fatto, ma per le sue caratteristiche può farlo. È veloce e potente. Tutti e tre potrebbero fare bene". Sulla scelta del portiere tra Kepa e Lunin: "Cosa valuto? Molte cose. Aumenta la concorrenza, ma anche l’incertezza tra di loro. Li vedo entrambi motivati, considerato che nessuno è impeccabile". Sulle esclusioni di Modric: "Sono grato per quello che Luka ha fatto per il Real. È complicato e difficile non farlo giocare, soprattutto a livello personale, perché a livello professionale... ti tocca moltissimo". Poi un elogio a Simeone: "Lui è uno dei più difficili da affrontare, perché gestisce molto bene la squadra. È uno dei rivali che stimo di più per la sua capacità di leggere le partite".