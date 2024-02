Diretta Real Madrid-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (Spagna) - Al Santiago Bernabeu si chiude il programma della domenica della 23 gionata de LaLiga con il derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid, il 4° stagionale nonché il 3° nell'ultimo mese. I Blancos, primi in classifica con 57 punti (+1 sul Girona) vogliono riscattare l'amara eliminazione in Copa del Rey proprio per mano dei Colchoneros di Simeone che si trovano al 4° posto (47 punti). Carlo Ancelotti non ha nascosto che il derby madrileno di staserasia una partita chiave, il Cholo si è mostrato sicuro del fatto suo: "Non ho nessun dubbio sull’undici iniziale. Di solito ne ho, ma questa volta no". In palio, da una parte, quella merengue, la possibilità di accennare la fuga, dopo il pareggio di ieri sera del Girona contro la Real Sociedad. Dall’altra, quella rojiblanca, l’ambizione di riaprire - per loro e, di conseguenza, anche per il Barça - il campionato.