Simeone frena la fuga del Real: pari Atletico in rimonta al Bernabeu

Llorente il guastafeste: l'ex di turno sabota il decollo in classifica delle Merengues e acciuffa il pareggio con un colpo di testa allo scadere. Ancelotti chiude dunque a 58 punti, contro i 56 del Girona frenato in casa dalla Real Sociedad. Più Blancos che Colchoneros nella prima metà di gioco. Il Real Madrid riesce meglio nel possesso palla e sblocca le marcature dopo 20 minuti con Brahim Diaz, chiamato in campo prima del fischio d'inizio per sostituire l'infortunato Vinicius. Nella ripresa, dopo il gol annullato per offside, Simeone fa all-in e manda in campo Samuel Lino, Depay e Barrios. Quando tutto lascia pensare a un primo tentativo di fuga dei blancos, al 93' Marco Llorente segna di testa il gol del definitivo 1-1. L'Atletico chiude al 4° posto a -2 dal Barcellona.