Barça, Deco: "A Xavi do 10”. Sul prossimo allenatore, Mourinho e Guardiola...

Ospite in diretta tv su Esport3, il direttore sportivo del Barcellona , Deco , ha parlato dei piani per il futuro della panchina dei catalani dopo l'annuncio dell'addio da parte di Xavi : "Il nome del nuovo allenatore sarà concordato con il presidente. Un profilo come quello di Xavi, che si adatta alla situazione del club, ai giovani con cui dobbiamo lavorare, al fatto che non faremo grandi acquisti la prossima stagione. Mourinho e Guardiola ? Non abbiamo ancora parlato con nessun allenatore. Stiamo ancora assimilando la partenza di Xavi".

Deco su Xavi

Deco ha poi aggiunto: "Il lavoro di Xavi non è stato apprezzato abbastanza. Gli do un 10. Ha vinto il campionato la scorsa stagione. Sembra che il Real Madrid abbia vinto il campionato. È appena finito gennaio e sembra che la stagione stia per finire. Si può dire che se si gioca bene o male ma non che sia un disastro parlando di qualcosa che non è ancora finita. È vero che ci sono momenti in cui non siamo stati al livello".

Barcellona, Deco su Mbappé

Il Barcellona non parteciperà alla corsa per Mbappé: “Non so cosa succederà con Mbappé. Sarebbe un errore vendere Araujo e De Jong per prendere Mbappé. Vorrei migliorare la rosa e non peggiorarla. Penso che sarebbe peggio per la squadra se Araujo e Frenkie se ne andassero e arrivasse Mbappe”.