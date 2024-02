Real Madrid-Girona, luci al Bernabeu: garanzia Dovbyk, se c'è lui Michel vince

Ebbene, sei mesi dopo, nessuno ha più dubbi sulla buona comunicazione tra l'allenatore madrileno e il centravanti esiliato che appena arrivato, assieme al connazionale Viktor Tsygankov e alle rispettive famiglie, ha scelto di vivere alla Vinya, il centro d'allenamento del Girona. E riguarda proprio lui la buona notizia ricevuta dai catalani alla vigilia della sfida contro il Real Madrid (ore 18.30, gratis su Dazn): Dovbyk e i suoi 14 gol stagionali in campionato sono, infatti, stati inseriti da Míchel nella lista dei convocati in vista della gara del Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Girona, le ultime

Il fastidio al ginocchio non è ancora andato completamente via, ma non è così forte da impedirgli di scendere in campo. E, del resto, la sua presenza è fondamentale per il Girona che, negli ultimi due incontri, disputati entrambi senza di lui, non è andato oltre il pareggio contro l'Athletic Club e la Real Sociedad. E quelli che in altri tempi sarebbero stati due punti d'oro, oggi per il Girona sono quattro punti persi, pensando alla lotta per il primato portata avanti proprio con i blancos che, nelle scorse settimane, hanno operato il controsorpasso in vetta. Ed è proprio con l'ambizione di "ristabilire le gerarchie" che i biancorossi si presenteranno, oggi pomeriggio, sul Paseo de la Castellana dove Dovkyk e Tsygankov ritroveranno un loro vecchio amico, quell'Andriy Lunin che Carlo Ancelotti sta seriamente pensando di buttare dentro sin dall'inizio, preferendolo al più esperto Kepa. Una rimpatriata ucraina al Bernabéu per tre calciatori che non sono mai scesi contemporaneamente sullo stesso terreno di gioco: «Nessuno dei due merita di andare in panchina», ha assicurato Carletto sui suoi due portieri senza, però, svelare chi giocherà oggi. Il tecnico emiliano si è anche rammaricato dell'assenza nell'area tecnica dello squalificato Michel: «È vero che a volte gli allenatori esageriamo un po' nelle proteste, però avremmo bisogno di più comprensione per il contesto in cui ci troviamo. Quella comprensione in più che gli permetterebbe di esserci domani (oggi, ndr) al Bernabéu». Detto questo, «il calcio è dei giocatori. Prova ne sia che io sono mancato due volte e abbiamo vinto in entrambi i casi», ha sottolineato un Ancelotti pronto alla battaglia e forte del recupero degli acciaccati Antonio Rudiger e Vinicius Junior.