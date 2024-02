L’Atletico Madrid cade con il Siviglia: Simeone a -13 dal Real, Morata ko

GETAFE (Spagna) - La domenica della 24ª giornata de LaLiga si apre con la rocambolesca vittoria interna del Getafe contro il Celta Vigo per 3-2 nel segno di Jaime Mate. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti 2-0 ma nella ripresa subiscono la rimonta degli avversari con Allende che pareggia all'85' per il 2-2, a fa esplodere il Coliseum ci pensa Mata (doppietta) all'89' con il gol del 3-2 che riporta al successo i suoi. Successo in volata anche per il Mallorca che batte il Vallecano 2-1 grazie al gol dell'ex Lazio Muriqi al 91', vittoria fondamentale per i Bermellones che allungano sulla zona calda e si portano ad 1 punto proprio dal Vallecano (14°) al suo 3° ko consecutivo.