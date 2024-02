De Zerbi al Barcellona? Un dettaglio dalla Spagna scatena nuovi rumors

Roberto De Zerbi sulla panchina del Barcellona ? Una suggestione che affascina tifosi spagnoli e media spagnoli. Da quando Xavi ha annunciato che non resterà sulla panchina dei blaugrana si è scatenata una serie di voci: ad alimentarle ulteriormente ci ha pensato l'arrivo in città degli agenti dell'allenatore del Brighton .

Perché gli agenti di De Zerbi sono a Barcellona

El Mundo Deportivo, infatti, rivela che sono arrivati on Spagna Edmundo Kabchi e Edoardo Crnjar, procuratori del difensore uruguaiano Araujo in odore di rinnovo, ma anche rappresentanti internazionali di De Zerbi. L'appuntamento con i dirigenti del Barcellona era fissato da tempo, ma visti gli sviluppi su Xavi e le buone impressioni su De Zerbi non è da escludere che il nome del tecnico italiano faccia capolino al tavolo dei colloqui.