Xavi: "Champions League, ci aspetta una sfida importante". Sul Napoli...

Fase calda della stagione in arrivo per il Barcellona . I blaugrana sono reduci da un rocambolesco pareggio interno contro il Granada , e con la vetta della classifica in Liga distante 10 punti. Ma non tutto è perduto: parola di Xavi . Anche perché, oltre al campionato, i catalani saranno tra i protagonisti degli ottavi di finale di Champions Leagu e: di fronte a loro, il prossimo mercoledì, ci sarà il Napoli di Walter Mazzarri .

Xavi: il futuro del Barça e Mbappé

Nella conferenza stampa che precede il match di Liga contro il Celta Vigo, torna la domanda più gettonata, ovvero quella relativa al futuro tecnico del Barcellona, avendo Xavi già annunciato l'addio al termine della stagione: "È una cosa che non possiamo controllare. Vedo lo spogliatoio che si allena molto bene ed è unito. Siamo uniti con il presidente e con Deco. Il messaggio che arriva dall'interno è di unità, calma e lavoro. Quella di andare via è una decisione che prendo per il bene del club. Ho sempre messo il club davanti a me stesso. La vedo come una cosa normale, ma non ha molta importanza per me. Ci sono ancora la Liga e la Champions League per cui competere".

È di ieri la notizia sull'addio ormai certo di Kylian Mbappé dal Psg, da parametro zero, al termine della stagione. Si parla ovviamente di Real Madrid in pole position, ma sono tante le voci di un possibile interessamento da parte del Barcellona: "Non ho molto da dire. Quello che è diventato ufficiale è che Mbappé se ne va, ma la nostra situazione è diversa. Dobbiamo finire bene la stagione, abbiamo lo spareggio di Champions League. Non fatemi altre domande su Mbappé. Non credo di doverne parlare". E intanto, a proposito di Champions e di Napoli...