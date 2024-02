Mbappé al Real Madrid? Il pensiero di Ancelotti è chiaro

A Madrid da diverse ore si parla solo di Mbappé, ormai promesso sposo dal Real. I Blancos si preparano al super colpo e stanno studiando le formule per il contratto del francese. Ma c'è chi per il momento non no vuole sentire parlare. Di chi si tratta? Di Carlo Ancelotti. L'allenatore vuole tenere alta la soglia dell'attenzione per continuare a tenere a distanza il Girona in Liga e pensare anche al percorso in Champions League. In conferenza stampa, alla viglia del match contro il Rayo Vallecano, ha ribadito il concetto.