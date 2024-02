Inter, occhio all’Atletico: manita in Liga, Correa e Llorente on fire

L' Atletico Madrid si rialza e ritrova il successo dopo due giornate. Una vittoria che consente ai colchoneros di accomodarsi momentaneamente al 3º posto e di agganciare il Barcellona a quota 51 punti - i blaugrana sono attesi a Vigo alle 18.30 contro gli uomini di Rafa Benitez - . I prossimi avversari dell' Inter agli Ottavi di Champions (gara di andata in programma il 20 febbraio) allungano anche sull' Atletico Bilbao , che nel posticipo di lunedì ospiteranno il Girona di Munoz.

Atletico Madrid-Las Palmas, la partita

Il Las Palmas - che all'andata vinse per 2-1 - non perde tempo a rendersi pericoloso. Al 6º minuto, Munoz si libera in area e calciando da posizione defilata scheggia il palo. Poi, una serie di disattenzioni spianano la strada al vantaggio dei colchoneros, che al 15' sbloccano le marcature con Llorente.

Cinque minuti dopo, altro errore altro gol, ancora firmato Llorente. Al 44', Valles evita il 3-0 con un grande intervento su Lino. Rimedia però Correa al 46' del secondo tempo andando a segno dopo l'ennesimo black out del Las Palmas. Al 60', l'argentino cala il poker trasformando il rigore assegnato dall'arbitro dopo un lungo controllo al Var, e sul finire del match Depay firma la manita (87').